Počivalšek napovedal nove ukrepe za okrevanje gostinstva in turizma

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je ocenil, da so vse sprostitve velik dan za slovensko gospodarstvo in korak k normalnosti. Opozoril je še, da to seveda ne pomeni, da se lahko sprostimo, še vedno je namreč treba upoštevati navodila NIJZ-ja. Poleg tega je Počivalšek zagotovil, da je priprava interventnega zakona za pomoč panogam, ki so bile večji del lanskega leta in letos zaprte, torej gostinstvo, turizem in industrija srečanj, v zaključni fazi.

