Počivalšek potrdil, da novi turistični boni bodo

Po tem, ko so bili turistični boni postavljeni pod vprašaj, je zdaj potrjeno, da bodo na voljo tudi letos. Počivalšek in premier Janša sta sedla za skupno mizo s predstavniki gospodarstva, ki pa so izrazili tudi željo, da bi prilagodili nekatere pogoje v interventnem zakonu za pomoč gospodarstvu in turizmu. Po prvotnem predlogu bi bili do dodelitve enkratne pomoči za izpad prihodka upravičeni le tisti, ki so v lanskem letu zabeležili vsaj 65 odstotkov upada. To so po mnenju gospodarstvenikov preostri kriteriji, zato so predlagali, da bi se meja upravičenosti znižala.

