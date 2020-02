Počivalšek preverja, kdo vse bi lahko zapustil SMC, če Janša sestavi vlado

ŠALA DNEVA Arhiv

Možakar v parku za grmovjem seksa s svojo ženo. Mimo pride policist in vpraša: ''Kaj pa delaš?''

Možakar zasopel odgovori: ''Seksam!'' Policist:''Seksanje v parku ni dovoljeno, to bo 100 evrov kazni!'' Pa se oglasi možakarjeva žena: ''Kaj pa se dogaja?'' Policist pa: ''Aha, dva sta! To bo pa 200 evrov!!!''