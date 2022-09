Če smo se vse poletje bali požarov in bili v skrbeh zaradi izjemne suše, pa september ne prizanaša s padavinami. Doslej je namreč padlo že dvakrat toliko dežja, kot ga sicer v tem mesecu pade v povprečju, to je okoli 300 litrov na kvadratni meter, ponekod pa celo do 800 litrov na kvadratni meter. In padavin se upravičeno bojimo tudi te dni, zaradi že tako visokih vodostajev bodo namreč reke poplavljale še hitreje.