Pod drobnogledom kriminalistov 30 poslov

Kriminalisti policijske uprave Celje po hišnih preiskavah zaradi prirejanja javnih razpisov ter jemanja in prejemanja podkupnine sumijo 25 fizičnih in pravnih oseb. Štiri osumljene osebe so zaposlene na Mestni občini Celje in občini Vojnik, pri čemer nihče od njih ni bil na vodilnih položajih. V zameno za denar in darila naj bi pri javnih razpisih favorizirali izbrana podjetja. Pod drobnogledom kriminalistov je 30 poslov, v vrednosti celo do milijona in pol.

