Pod drobnogledom poraba za Trumpovo predsedniško inavguracijo

Wall Street Journal poroča, da newyorške zvezne tožilce, ki so pred kratkim poskrbeli, da bo šel nekdanji Trumpov odvetnik Michael Cohen za tri leta v zapor , zanima, kako so se porabljali milijoni dolarjev zbranih sredstev za inavguracijo. Sumijo, da nenamensko, šlo pa bi lahko tudi za pranje denarja in poskus bogatih donatorjev, da si zagotovijo politični vpliv, kar sicer v ZDA ni niti najmanj nenavadno.

Zaradi dokumentov v Cohenovem domu

Preiskavo so začeli na podlagi dokumentov, ki so jih zasegli aprila med racijami na Cohenovem domu, v njegovi hotelski sobi in pisarni. Naleteli so tudi na posnetek pogovora med Cohenom in nekdanjo svetovalko prve dameMelanie Trump Stephanie Winston Wolkoff, ki je sodelovala pri inavguracijskih aktivnostih in je Cohenu izrazila zaskrbljenost glede tega, kako je inavguracijski odbor porabljal denar.