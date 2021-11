'Pod gladino je učinek enak, kot da bi bil rahlo pijan'

Verjetno ste se že vsi kdaj igrali igro, kdo dlje zdrži brez vdiha zraka. Nekateri ste to počeli tudi pod vodo. Eden najboljših na svetu v prostem potapljanju pa prihaja iz Slovenije. Samo Jeranko zdrži brez vdiha več kot osem minut. Pa ga je obiskal Aleksander Pozvek, ki je že tiho težko več kot 30 sekund, in Samo mu je obljubil, da ga lahko nauči zadržati dih minuto in 40 sekund. Mu je uspelo?