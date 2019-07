Pod lasuljo skril pol kilograma kokaina

Policisti so Kolumbijca zaslišali. Ko so mu odstranili lasuljo, so ugotovili, da ima na glavi nalepljen popolnoma zaprt paket. V njem so odkrili 503 grame kokaina, vrednega več kot 30.000 evrov. Policija je odkritje kokaina šaljivo označila za Operacijo tupe.

Kolumbijca so na letališču El Prat v Barceloni, ki je drugo najbolj prometno v Španiji, aretirali konec junija.

Španija, ki ima zgodovinske vezi z Latinsko Ameriko, predstavlja pomembna vrata, skozi katera predvsem iz Kolumbije v Evropo prihaja kokain. Tihotapci se v poskusu, prebiti se mimo carine, pogosto zatekajo k izjemno kreativnim načinom skrivanja mamila.

Španska policija je v minulih letih kokain med drugim odkrila v prsnih vsadkih, izdolbenih ananasih, blazini na invalidskem vozičku, mavcu, ki ga je imel človek na zlomljeni nogi, in v 42-delnem servisu.