Pod težo navijačev popustile tekoče stopnice podzemne železnice

Na postaji podzemne železnice v Rimu so pod težo potnikov popustile tekoče stopnice, pri tem pa je bilo poškodovanih najmanj 20 ljudi, od tega osem huje. Šlo je za ruske navijače, ki so se odpravljali na nogometno tekmo kluba CSKA Moskva z Romo, do nesreče pa naj bi prišlo, ker so skakali po stopnicah.

Do današnje nesreče je prišlo na postaji Repubblica v bližini železniške postaje Termini. Ranjenih je bilo okoli 20 ljudi, od tega osem huje. Eden naj bi bil celo v kritičnem stanju, enemu pa naj bi odrezalo stopalo. Po poročanju časnika Il Messaggero je do nesreče prišlo v času večerne prometne konice. Ruski državljani naj bi se odpravljali na tekmo nogometne lige prvakov, pri izhodu iz postaje pa naj bi pijani skakali po stopnicah, ki so nato pod njihovo težo popustile. Več naj bi jih bilo še vedno ujetih v zveriženi kovini. Poleg tega naj bi več ruskih navijačev teklo proti izhodu s postaje in pri tem podrlo več ljudi, ki so se pri tem poškodovali, je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa.