Podčetrtek: izvrstna kulinarika, terme za sprostitev in veliko kolesarskih poti

Občina Podčetrtek je bila ustanovljena ob teritorialnem preoblikovanju komun leta 1994. Nastala pa je iz takratne komune Šmarje pri Jelšah, ki se je preoblikovala v pet manjših samostojnih občin, Kozje, Podčetrtek, Rogaško Slatino, Rogatec in Šmarje pri Jelšah. V občini Podčetrtek so številne znamenitosti in zanimivosti, za idealno sprostitev, kopanje v termalni vodi in spanje pod zvezdami pa poskrbijo v Termah Olimia. Podčetrtek ponuja številne lepo urejene pešpoti in več kot 35 km kolesarskih poti, ki so primerne tako za zahtevne kolesarje kot za družine, ne manjka pa niti okusnih specialitet iz doma pridelanih sestavin.