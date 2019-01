Podelili nagrade za uravnoteženo zastopanost obeh spolov - moškim

Nagrade, ki naj bi simbolizirale napredek v javnem sektorju, je podelil šejk Mohammed bin Rashid al-Maktoum, podpredsednik Združenih arabskih emiratov, v kategorijah 'najboljši vladni subjekt', 'najboljši zvezni organ' in 'najboljša iniciativa', ki podpira uravnoteženo zastopanost obeh spolov. Nagrade pa so prejeli finančni minister, zvezni urad za konkurenčnost in statistiko ter ministrstvo za kadrovanje, poroča The Guardian.

Namestnik predsednika vlade, ki je hkrati tudi notranji minister, je prejel nagrado za 'najboljšo osebnost, ki podpira uravnoteženo zastopanost obeh spolov', zaradi svojih prizadevanj za uvedbo porodniškega dopusta v vojski ZAE.

Nagrajenci so se 'pohvalili' tudi z objavo na družbenih omrežjih: "Ponosni smo na uspeh žensk v Emiratih, njihova vloga je ključnega pomena za oblikovanje prihodnosti naše države. Uravnoteženost obeh spolov je postala temelj v naših vladnih institucijah," so ob tem zapisali.

A naleteli so (pričakovano) na plaz kritik in predvsem na posmehovanja nad dejstvom, da so dobitniki nagrad, ki naj bi spodbujale enakomerno zastopanost spolov na delovnem mestu, zgolj moškega spola. 'Res ste zadeli raznolikost ... Eden od njih je oblečen v sivo', je le eden od komentarjev.