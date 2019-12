Podelitev Nobelovih nagrad za literaturo v znamenju protestov proti Handkeju

V Stockholmu so Nobelovi nagradi za literaturo za leti 2018 in 2019 izročili poljski pisateljici Olgi Tokarczuk in avstrijskemu pisatelju Petru Handkeju. V skladu z napovedmi proti podelitvi nagrade Handkeju pred Koncertno dvorano potekajo protesti, diplomatski predstavniki več držav pa se podelitve niso udeležili.

Švedska akademija je avstrijskemu pisateljuPetru Handkeju letošnjo Nobelovo nagrado za literaturo namenila za njegovo "vplivno delo, ki z jezikovno iznajdljivostjo raziskuje obrobje in specifičnost človekove izkušnje".Za njegova dela so značilna tako močan pustolovski duh kot tudi nagnjenje k nostalgiji. V obrazložitvi nagrade, ki so jo danes prebrali v Stockholmu, so bile omenjene Handkejeve slovenske korenine.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ena od krovnih organizacij Slovencev na avstrijskem Koroškem, Narodni svet koroških Slovencev, se je v čestitki Handkeju, sinu Slovenke in avstrijskega Korošca, zahvalil "za vse, kar je naredil za slovensko narodno skupnost, njeno prepoznavnost in samozavest". Zapisali so tudi, da so pozorno prisluhnili Handkejevemu predavanju v Stockholmu pred dnevi, ko je ponovno omenil Staro vas ter, ko je molil Marijine lavretanske litanije v slovenščini. Opomnili so, da so Nobelovcu svojo pozornost izkazali že leta 2013 z Einspielerjevo nagrado. Je pa imenovanje Handkeja za Nobelovca že v začetku oktobra po svetu sprožilo veliko razpravo. Avstrijski literat je namreč v preteklosti izražal močno solidarnost s Srbijo in po mnenju njegovih kritikov zmanjšal pomen ali zamolčal vojne zločine, ki jih je med vojno v nekdanji Jugoslaviji storila Srbija. Leta 2006 je imel na pogrebu nekdanjega srbskega predsednika Slobodana Miloševića tudi govor.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Tri tedne pred podelitvijo Nobelove nagrade je 76-letni Handke za nemški časnik Die Zeit dejal, da se je med vojno na območju nekdanje Jugoslavije postavil na stran Srbije, ker je šlo za "pravičnost". "Nobene besede o tem, kar sem napisal o Jugoslaviji, ni mogoče ovaditi, niti ene same. To je literatura," je poudaril.

Med protestniki v Stockholmu so tudi predstavnice Združenja Matere Srebrenice. FOTO: AP

Ob začetku podelitve nagrad se je sprva pred Koncertno dvorano v Stockholmu zbrala manjša skupina ljudi in protestirala proti izročitvi nagrade avstrijskemu pisatelju, je poročal regionalni portal N1. Zbrani so se z minuto molka poklonili žrtvam genocida v Srebrenici leta 1995 ter tudi vsem preostalim žrtvam vojnih grozot v Bosni in Hercegovini. Razgrnili so tudi napis, na katerem so zahtevali, da se Handke še danes opraviči žrtvam Srebrenice. Po podelitvi nagrade pa se je začel veliki protest na osrednjem trgu v Stockholmu, ki naj bi se ga udeležilo več 100 ljudi. Med protestniki so po poročanju novinarja N1tudi predstavnice Združenja Matere Srebrenice.