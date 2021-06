Tri Inženirske iskre romale v roke mladih inovativnih inženirjev

Rek, da na mladih svet stoji, še predobro drži, bi lahko rekli po podelitvi priznanj Inženirska iskra, ki so jih prejeli mladi in inovativni inženirji ter inženirke. Nagrajenci so si jih prislužili z izvirnimi idejami, s katerimi so v letošnjem šolskem letu prispevali k razvoju, veljavi in navdušenju za inženirski poklic ter inovativnosti v družbi. Letošnji prejemniki so v večini mladi, ki v inženirski svet šele vstopajo. Prejeli so jih Val Vidmar in Nik Stanojević, ki se skrivata pod imenom Ekipa Visus, skupina Iskratel s Strokovno tehniško gimnazijo Kranj in Mojca Milone, učiteljica na osnovni šoli Solkan.

