Podgoršek vložil pristopno izjavo za članstvo v stranki, a ga je statutarna komisija zavrnila

DeSUS po pestrem letu na vrhu stranke zdaj pričakuje ponovno menjavo, z novim predsednikom pa si predvsem želijo, da bo stranko popeljal tja, kjer je bila. Vse glasnejše so govorice, da bi to lahko bil kar kmetijski minister Jože Podgoršek, a težava nastane, ker Podgoršek sploh ni član DeSUSa. Stranka je namreč decembra izstopila iz vlade, strankin statut pa določa, da mora minister v tem primeru zapustiti funkcijo, ali pa mu preneha članstvo v stranki. In ker je Podgoršek ostal na ministrskem stolčku, ni več član stranke Desus. A včeraj je statutarna komisija DeSUSa obravnavala celo možnost, da bi Podgoršek ostal na položaju ministra in se kljub temu ponovno včlanil v stranko in kandidiral za predsednika opozicijske stranke.

