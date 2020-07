Podjetja pričela z odpuščanji: 'Prihaja cunami, ki se ga sploh še ne zavedamo'

V Fraportu so pričeli z vročanjem odpovedi. Zaenkrat so delovna razmerja prekinili 82 zaposlenim na ljubljanskem letališču, kjer je koronakriza prizemljila letala. Napovedi pa kažejo, da se bodo na predkrizno raven lahko vrnili šele leta 2023. Prihaja cunami, ki ga sploh še ne zavedamo, svari znani slovenski podjetnik. Minister za gospodarstvo pa medtem ostaja optimist in obljublja, da bo vlada z ukrepi padec gospodarske rasti v največji meri ublažila.