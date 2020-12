Socialna bomba v občini Sevnica: 'To ni samo 91 ljudi, to je 91 družin'

Po tem, ko je podjetje Inkos v torek čez noč razglasilo stečaj, večina zaposlenih je za to izvedela kar preko Facebooka, se je 91 delavcev še zadnjič zglasilo na podjetju - prišli so po odpovedi. Z danes na jutri so pristali na cesti, direktor pa se je zavil v molk in jih pustil brez pojasnil. Da tega niso pričakovali, šokirani razlagajo delavci, a podjetje je v ozadju očitno že več let tonilo. Danes naj bi imeli za več milijonov dolga, tudi delavci so ostali brez novembrske in decembrske plače ter regresa. Tri vasi, od koder prihaja večina zaposlenih, je doletela socialna bomba.