Podjetje Dantesmile do senzacije z gobicami za pomivanje posode

Kar 50 gobic za pomivanje posode letno, predvsem zaradi higienskih razlogov, porabi povprečno slovensko gospodinjstvo. Na ravni države to nanese za skoraj 40 milijonov gobic, ki jih v letu ne recikliramo in so zdravju in okolju lahko tudi škodljive. Ko je govora o trajnejši in za otroke lepši prihodnosti, Dolenjki Jasmina in Jasmina iz podjetja Dantesmile ne prodajata buč - niti metaforično, niti dobesedno - zato sta ustvarili naravno gobico za pomivanje posode, ki pa jo pridobivata prav iz buč.

