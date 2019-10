Je podjetje Eco Synergy izrabilo javno infrastrukturo za zasebne namene?

Da so smeti in odpadki dober posel, vemo že nekaj časa, posebej ko gre za zasebna podjetja, ki bi rada v predelavo dobila očiščene pločevinke, steklenice, in drugo embalažo. In tako se je zelenega projekta lotilo tudi podjetje Eco Synergy pod okriljem Javnega komunalnega podjetja Jesenice. Dve leti so uporabljali vso infrastrukturo komunalnega podjetja, nato pa pobrali šila in kopita.