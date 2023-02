Podjetju Minis za podiranje ograje na meji sedem milijonov evrov

Ograjo, žičnato in panelno, ki smo jo na državni meji začeli postavljati leta 2015, bo podiralo isto podjetje, kot jo je postavljalo. Gre za podjetje Minis iz Žalca, ki je imelo pred letom 2015 enega zaposlenega in okoli 200.000 evrov prihodkov. Po informacijah časopisa Dnevnik naj bi Minis posel konec leta 2015 dobil zgolj na podlagi pogajanj in ne javnega naročila, saj naj bi se na ministrstvu za notranje zadeve s postavljanjem tako imenovanih tehničnih ovir na meji mudilo. Zdaj je MNZ na javnem naročilu spet izbralo podjetje Minis, ki bo za sedem milijonov evrov ograjo tudi podrlo.