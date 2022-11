Proizvodnja Melamin se po majski eksploziji umika na obrobje Kočevja

Majska eksplozija v kočevskem Melaminu, ki je vzela sedem življenj, je bila, kot so takrat govorili številni, opomin, da mora takšna tovarna iz mesta. In nova lokacija je zdaj že v igri. Na obrobju Kočevja, kjer zdaj stoji gozd, pristojni vidijo novo mesto za tovarno. Tja bi najprej preselili 30 odstotkov svoje proizvodnje, in sicer tisti del z nevarno snovjo, ki je bil kriv za usodno nesrečo. Čez 15 ali 20 let pa bi iz mesta umaknili celotno proizvodnjo, je o svojih načrtih pripovedoval direktor Melamina. A civilna iniciativa opozarja, da tudi selitev v gozd morda ni tako nedolžna, kot deluje na prvi pogled.