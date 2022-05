Podjetje Odeja praznuje 90 let obstoja

Tretjino svojega življenja preživimo pod odejo. In zato je še kako pomembno, kakšna je. Nekoč, leta nazaj, je bila polnjena s slamo, volno ali perjem. In odeje so si ljudje šili doma s tem, kar so imeli. A tekstilna industrija je seveda posel prepoznala tudi pri odejah, in davnega leta 1927 je škofjeloški podjetnik snoval idejo o podjetju za izdelovanje odej, pet let kasneje je nastalo podjetje Odeja, ki letos praznuje 90 let obstoja. Šesta direktorica po vrsti, Melita Rebič, ki vodi podjetje že 20 let, pravi, da težkih trenutkov ni manjkalo, a da še vedno mirno spijo pod Odejo in to tisto, ki jo sami izdelajo.