Podjetje Tesla postalo del posebnega elitnega 'kluba bilijon'

Tržna vrednost podjetja Tesla je namreč presegla neverjetnih tisoč milijard oziroma bilijon dolarjev. Več kot bilijon so vredna še podjetja Apple, Microsoft, Amazon in Alphabet. Delnice Tesle, proizvajalca električnih vozil, so se že v ponedeljek podražile za več kot devet odstotkov. Na borzi na Wall Streetu je bilo za Teslino delnico prvič treba odšteti več kot tisoč dolarjev. Tržna vrednost podjetja je s tem presegla bilijon dolarjev. Vzrok za nov vzpon vrednosti Teslinih delnic je novica, da je podjetje Hertz, ki ponuja najem vozil, pri podjetju naročilo 100.000 vozil modela 3, kar je največje naročilo do zdaj. Teslina trojka je bila sicer septembra najbolje prodajan avtomobil v Evropi.