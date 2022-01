Otmar Zorn je lastnik številnih nepremičnin, poleg Pristave med drugim tudi Vile Podvin, Bled Rose Hotela in okrepčevalnice na Bledu. Svoj uspeh vidi v tem, da se vselej ukvarja s prihodnostjo, nikoli s preteklostjo. "Vedno je priložnost. Zdaj je priložnosti za vlaganja res veliko v turizmu, vsak dan pride kakšna ponudba, da bi kupil to ali ono, vendar mi smo se odločili, da se koncentriramo na Bled," je pojasnil.

Tako verjame v projekt prenove več let zapuščenega objekta Pristava, ki ima skoraj štiri tisoč kvadratnih metrov notranjih površin. "To je eden najboljših objektov na Bledu in lahko nudi tudi visoko kvalitetni turizem," je prepričan.

Čeprav so po nakupu Pristave leta 2018 razmišljali o različnih možnostih, najprej, da bi v njej uredili medicinski center, nato luksuzni dom za starejše, je na koncu tudi zaradi lokacije padla odločitev, da jo spremenijo v turistični objekt. V tem letu bodo zaključili s pridobivanjem gradbenega dovoljenja in začeli z izvedbenimi projekti, prenova pa se bo začela prihodnje leto. Šlo bo za petzvezdični hotel.

"Bomo imeli tukaj vse, od različnih dvoposteljnih oz. enoposteljnih sob, celo nekaj dupleksov, nekaj večjih apartmajev, to vse zato da izkoristimo tudi podstrešje objekta in prikažemo stavbno konstrukcijo, ki je zanimiva," je povedala vodja projekta, arhitektka Monika Fink Sreš. Prenova bo velik zalogaj tudi zato, ker je stavba pod spomeniškim varstvom. "Izvedba bo zahtevna predvsem v statičnem smislu. Objektu je treba zagotoviti potresno varnost in vse ostale funkcije, se pravi požarno varnost in zahteve, ki jih pač imamo danes za te sodobne objekte," je še pojasnila Fink Sreševa.

Hotel bo imel od 80 do 100 sob in bo drugi Zornov blejski hotel. "Bled Rose hotel je bolj barvit hotel, je mladosten, energičen. Medtem ko ta novi hotel, ki ga bomo, upajmo, drugo leto začeli graditi, je pa bolj uglajen, sofisticiran, bolj za goste z višjim nivojem pričakovanj. V obeh bo tudi restavracija a la carte," je povedala direktorica Bled Rose Hotela Natalija Kovač.

Prenovo dolgo časa zapuščenega objekta pozdravljajo tudi na blejski občini. Zorn pa že kuje nove načrte, med drugim glamping na Pokljuki in na Dolenjskem.