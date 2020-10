Mali podjetniki in obrtniki kličejo na pomoč državo. Trda nam bo predla, če je ne bo, pravijo. A premier Janez Janša je opozoril, da toliko denarja, kot ga je bilo spomladi, zdaj ni. Kaj to pomeni? Bodo podjetniki in obrtniki upravičeni do pomoči, koliko bo znašala in v kakšni obliki?

