Novi izdelki starih obrazov: podjetniki Štartaj, Slovenija ustvarili 29 novih produktov

Te podjetnike dobro poznate iz prejšnjih sezon oddaje Štartaj, Slovenija, zdaj pa se nam bodo ponovno predstavili. Razmišljali so, razvijali svoje podjetniške ideje in na koncu ustvarili 29 novih izdelkov. Ti so domiselni, drugačni in aktualni, pravita očeta projekta Igor Mervič in Aleš Muhič, zato si v Šparovih prodajalnah zaslužijo prav posebne police. Verjameta namreč, da bo uspešnih podjetnikov, predvsem pa dobrih podjetniških idej v Sloveniji vedno več, projekt Štartaj, Slovenija pa je, kot pravijo podjetniki, velika odskočna deska.