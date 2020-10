Podjetniški par, ki skrbi za mladostni videz in bujne lase

Ženske pred ogledalom slej kot prej začnemo šteti gube, moške pa po navadi bolj kot to gane jutranje štetje las, ki so namesto na glavi ostali na blazini. Na srečo obstajajo načini, na katere si lahko pomagamo proti obema nadlogama. Jure in Vanja Rainar sta predstavila novo linijo vlažilnih krem s kolagenom 4 kids and us, razvila pa sta tudi šampon za krepitev in rast las ter serum za vrat in dekolte.