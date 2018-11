67.000 posnetkov nesrečne podmornice: Ocean Infinity razkriva podrobnosti iskanja

Družba Ocean Infinity, ki je našla argentinsko podmornico ARA San Juan, ki je pred letom dni izginila s 44 člani posadke, pravi, da je pripravljena argentinskim oblastem pomagati pri dvigovanju zmečkane razbitine z okoli 900 metrov globine.

Družba je tudi objavila posnetek iskanja. Direktor družbe Oliver Plunkettse je sicer izognil podajanju konkretnejše ocene o tem, kakšna tehnologija bi bila za dvigovanje potrebna in koliko bi postopek stal.

"Kakršna koli operacija na takšni globini ne bo poceni," je dejal, vendar po njegovem konkretnejše ocene niti niso mogoče, ker bi morali za kaj takšnega bolj natančno oceniti teren.

Pristojni minister Oscar Aguadje medtem prepričan, da dvigovanje ni smiselno, niti cenovno upravičeno. Po njegovih ocenah Argentina za takšen projekt nima ne opreme, ne 3,5 milijona evrov, kolikor bi po njegovem stalo dvigovanje: "V državi, kjer je 30 odstotkov revnih, bi bilo takšno početje nezaslišano."

Svojci so zaradi takšnih izjav ogorčeni, menijo, da imajo pravico, da se od umrlih dostojno poslovijo, prav tako jih moti argument, da bi bilo dvigovanje podmornice predrago. Za tragedijo namreč krivijo mornarico in večmilijonsko preureditev podmornice, ki naj bi bila kriva za to, da se posadka ni vrnila z misije.

Nemška dizelsko-električna podmornica je bila namreč zgrajena sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja, od 2008 do 2014 pa so na njej opravili za 12 milijonov dolarjev popravil. Med drugim so jo prerezali, vgradili nove motorje in akumulatorje. Strokovnjaki pravijo, da so takšna dela zapletena, saj gre za dograjevanje z izdelki drugih proizvajalcev, pri tem pa gre lahko hitro kaj narobe.

Gora posnetkov

Preiskavo tragedije je zdaj prevzelo tožilstvo, tako Plunkett kot tožilka Marta Yañez pa ocenjujeta, da bodo preiskovalcem pri tem v veliko pomoč fotografije in posnetki, ki jih je naredila ekipa Ocean Infinity - skupaj gre za kar 67.000 visokoresolucijskih posnetkov.

Ves ta material bo zdaj predmet obsežne analize, na podlagi tega pa bodo določeni naslednji postopki. Plunkett sicer pravi, da bo več znanega po pregledu materiala, vendar po njegovem obstaja velika verjetnost, da bi zaradi implozije zelo poškodovana podmornica pri poskusu dvigovanja razpadla.

"Niti ne vem, če se je podmornice že dvigovalo s takšne globine. Vsekakor bi bila to izjemno zapletena operacija,"je dejal direktor družbe Ocean Infinity, ki je z dosedanjim iskalnim delom zaslužila okoli 6,5 milijona evrov.

Preiskava tudi s pomočjo makete

Yañezova je medtem za La Nacion dejala, da nameravajo na podlagi načrtov podmornice in posnetkov družbe Ocean Infinity zgraditi maketo podmornice, na modelu pa bodo nato skušali ugotoviti, kaj se je v usodnih urah dogajalo na plovilu.

Oblasti so se sicer znašle tudi pod plazom kritik, ker so podmornico na koncu našli na lokaciji, ki je bila že pred tem temeljito prečesana. Yañezova je pojasnila, da je za to kriva nezadostna tehnologija plovil, s katerimi so sprva opravljali iskanje.