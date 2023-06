Podmornice ni na spregled: 'Zdi se, kot da iščemo mine v minskem polju'

Med turističnim potopom do razbitin znamenitega Titanika se je za majhno podmornico izgubila vsaka sled. V severnem Atlantiku se zato nadaljuje obsežna iskalna operacija oziroma neusmiljena bitka s časom. Na krovu je pet ljudi, med njimi eden najbogatejših Pakistancev in njegov sin, britanski milijarder, francoski raziskovalec in lastnik podjetja, ki organizira avanturistične odprave. Imeli naj bi petdnevno zalogo kisika, ki bo pošla kmalu. Zdi se, kot da iščemo mine v minskem polju, zahtevno iskanje v trdi temi, približno štiri kilometre pod morsko gladino, opisujejo strokovnjaki. Stik s podmornico so izgubili slabi dve uri po potopu, za katerega so morali turisti plačati 230 tisoč evrov.