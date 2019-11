Skrivnostno izginulo podmornico po 77 letih našli pri Malti

Timmy Gambin , profesor na oddelku za arheologijo, ki je sodeloval pri projektu, je za CNN dejal, da je Univerza na Malti v sklopu tega projekta 20 let sistematično pregledovala morsko dno ob malteških otokih. Do danes so tako proučili več kot 1200 kvadratnih kilometrov površine.

Po besedah Gambina gre za zelo pomembno odkritje, tudi zaradi številnih ugibanj glede tega, kje bi se lahko nahajala. Pred nekaj leti je denimo nek potapljač trdil, da je skrivnostno izginulo podmornico odkril ob obali Libije, torej daleč proč od njene načrtovane (zadnje) poti.

"Ko se odkrije razbitino, skupaj s katero so izginili tudi ljudje na njej, gre za več kot le še eno podvodno arheološko najdišče. To je pokopališče tistih, ki so bili na ladji," poudarja profesor in dodaja, da mesto najdbe s tem postane tudi točka spomina na vse, ki so umrli v brodolomu, ki je svojci pokojnih prej niso imeli.

Natančna lokacija razbitine javnosti sicer še ni razkrita. Britanska Kraljeva mornarica je v četrtek v izjavi za javnost na svoji spletni strani le zapisala, da je bila "HMS Urge dokončno locirana in identificirana".