Podnajemniki za seboj pustili opustošenje

Kaj storiti, ko najemodajalec za seboj pusti pravo razdejanje in ogromno škodo? To se je zgodilo Heleni Šarkezi iz Lendave. Ko so najemniki po slabih treh letih zapustili hišo, je ugotovila, da so s seboj očitno marsikaj odnesli, tudi štedilnik in bojler denimo, pustili pa uničeno pohištvo, raztrgano sedežno garnituro, polomljene ploščice, še najhujši pa je smrad, ki jo je tam pričakal.