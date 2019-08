Podnebna kriza siromaši Zemljo: 'Sadite drevesa in jejte manj mesa'

Poročilo jasno poudarja, da se je človeštvo znašlo pred pomembno odločitvijo. Ali bomo prenehali z uničevanjem gozdov, gojenjem govedi in z drugimi škodljivimi kmetijskimi praksami ali pa bodo klimatske spremembe še dodatno osiromašile zemeljska tla.

Kot opozarjajo, bo nadaljnje segrevanje vodilo do klimatskih sprememb brez primere, kar pa bo povečalo lakoto, migracije in konflikte, večjo škodo pa bodo utrpeli gozdovi.

Globalno segrevanje povečuje število suš, erozij tal in divjih požarov, hkrati pa zmanjšuje donos pridelkov v tropskih krajih in topi led na obeh polih, je še zapisano v poročilu medvladnega odbora za podnebne spremembe IPCC.

Podnebna kriza zmanjšuje sposobnost zemlje, da bi ta še naprej lahko vzdrževala človeštvo, tveganja pa postajajo vedno večja z naraščanjem temperatur, ugotavljajo vrhunski svetovni znanstveniki v pomembnem poročilu Združenih narodov, ki so ga potrdile tudi svetovne vlade.

Tovrstni ukrepi bi izboljšali zdravje ljudi in zmanjšali revščino, ohranili pa bi številne ekosisteme, potrebne za hrano in naše zdravje.

"To je popolna nevihta," je dejal Dave Reay, profesor na univerzi v Edinburghu, ki je strokovno pregledal poročilo. "Omejena tla, vse večja človeška populacija in vse to zavito v zadušljivo odejo podnebnih izrednih razmer. Zemlja še nikoli ni bila manjša, njeni naravni ekosistemi pa nikoli pod tako veliko neposredno grožnjo."

Višje temperature povzročajo širjenje puščav zlasti v Aziji in Afriki, še poudarja poročilo, ki od vlad in podjetij pričakuje ustrezne ukrepe, vključno s prenehanjem krčenja gozdov, reformo kmetijskih subvencij in podporo manjšim kmetom. A v poročilu priznavajo, da bi za spremembe na bolje potrebovali desetletja truda.