Podnebna konferenca v Madridu: dosegli kompromisni dogovor

Na podnebni konferenci ZN v Madridu so po 40-urnem podaljšku pogajanj le dosegli kompromisni dogovor. Sodelujoče države so v skupni izjavi navedle, da si bodo prihodnje leto prizadevale za zaostritev podnebnih ciljev do leta 2030.

Štiri leta po sklenitvi pariškega podnebnega dogovora je bila glavna naloga letošnje konference držav pogodbenic Okvirne konference ZN o podnebnih spremembah (UNFCCC) dokončati knjigo pravil za izvajanje pariškega sporazuma z letom 2021. Sporazum namreč predvideva, da bodo države leta 2020 izboljšale svoje načrte za boj proti podnebnim spremembam. Glavni kamen spotike v pogajanjih v Madridu je bil, kako izrecno se bodo države v sklepni izjavi zavezale k izpolnitvi te svoje obljube. Več podnebnih konferenc se je do zdaj zavleklo, a še nobena tako dolgo kot letošnja. Končati bi se morala v petek popoldne, sklenila pa se je 40 ur kasneje. Na konferenci so sicer na plan znova prišle stare delitve med bogatimi in hitro rastočimi državami, kdo naj zmanjša emisije toplogrednih plinov in za koliko ter kje vzeti tisoče milijard, ki jih človeštvo potrebuje za prilagoditev na podnebne spremembe. Sporazum so dosegli šele po 40-urnem podaljšanju konference, ki bi se morala zaključiti že v petek. FOTO: AP Pariški sporazum iz leta 2015 za cilj določa, da se dvig povprečne globalne temperature ohrani znatno pod dvema stopinjama Celzija v primerjavi s predindustrijskim obdobjem, obenem pa poziva k prizadevanjem za 1,5 stopinje. Po lanski konferenci v poljskih Katovicah so ostala odprta najtežja vprašanja, tudi tisto o izvajanju šestega člena, ki med drugim ureja trgovanje držav s "prihranjenimi" izpusti toplogrednih plinov. Prav tako so morali delegati doseči dogovor, kaj se bo zgodilo z zmanjšanji izpustov, ki so jih nekatere države dosegle še pred začetkom implementacije sporazuma. Naslednja podnebna konferenca ZN bo novembra leta 2020 v Glasgowu na Škotskem.