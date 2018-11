'Podnebne spremembe so posledica človekovih dejavnosti'

300 vodilnih ameriških znanstvenikov in še 700 predstavnikov iz 13 agencij ameriške zvezne vlade je v svoji zadnji nacionalni podnebni oceni nedvoumno ugotovilo, da so podnebne spremembe 90-odstotno posledica človekovih dejavnosti. Poročilo so ameriške oblasti objavile na črni petek.

"Enostavno ni nobene druge kredibilne razlage za to, kar se dogaja," navaja poročilo, ki predstavlja škodo in posledice segrevanja ozračja za ameriške lokalne skupnosti in ekonomijo. Poročilo neposredno: Prebivalci Louisiane in Aljaske se bodo morali preseliti Poročilo je za Američane drugačno zato, ker ni "abstraktno" z opisovanjem posledic za majhne otoške države, ki počasi izginjajo zaradi višanja morske gladine, ampak naravnost pove, da se bodo morali Američani na primer iz Louisiane in Aljaske, ki živijo ob obali, čez nekaj desetletij preseliti, ker bodo sicer pod vodo.

Poročilo sicer opozarja na stvari, ki so vidne tudi brez znanosti. FOTO: Thinkstock

Poročilo navaja, da se je 48 celinskih zveznih držav ZDA (razen Havajev in Aljaske) od leta 1900 segrelo za stopinjo Celzija, od tega večinoma v zadnjih nekaj desetletjih. Do konca stoletja se bodo segrele še za od 1,6 do 6,6 stopinje Celzija, kar je odvisno od nadaljnjih ukrepov ZDA. Američani še vedno ne verjamejo v realnost podnebnih sprememb Velik del Američanov na čelu s svojim predsednikom Donaldom Trumpom še vedno ne verjame v realnost podnebnih sprememb oziroma verjame, a meni, da niso posledica človekovih dejavnosti. Skupaj z republikanci tišči glavo v pesek s trditvami, da bi bili ukrepi proti segrevanju ozračja predragi za ekonomijo. Nacionalna podnebna ocena po drugi strani niza neprijetna dejstva, kot je to, da so podnebne spremembe v ZDA od leta 2015 povzročile za 400 milijard dolarjev gospodarske škode. Do konca stoletja bodo določeni gospodarski sektorji določenih zveznih držav trpeli na leto večje izgube, kot pa znaša njihov letni BDP. Najbolj drago bo za obalna območja, kjer bodo cene nepremičnin zaradi dviganja gladine morja in visokih valov plime krepko padle.

Velik del Američanov na čelu s svojim predsednikom Trumpom še vedno ne verjame v realnost podnebnih sprememb. FOTO: AP