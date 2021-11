Podnebno konferenco v Glasgowu zaznamovali tudi protesti mladih aktivistov

Podnebni konferenci v Glasgowu na Škotskem dajejo pečat tudi množične demonstracije mladih podnebnih aktivistov gibanja Petki za prihodnost. Več kot 8000 se jih je, kljub pozivom britanskega ministra, naj raje gredo k pouku in demonstrirajo v soboto ter nedeljo, podalo na ulice in od voditeljev in pogajalcev na konferenci zahtevali odločno ukrepanje proti podnebni krizi. Politikom so med drugim očitali sprenevedanje in da dogovore in zaveze sklepajo s figo v žepu, predvsem pa, da so slab zgled.