Prvaki koalicijskega trojčka Robert Golob, Tanja Fajon in Luka Mesec so v torek podpisali sicer že znano koalicijsko pogodbo, ki na 84. straneh vsebuje prioritete in cilje novonastajajoče vlade, ki v prihodnjem štiri oziroma osemletnem mandatu obljublja boljšo Slovenijo za vse.