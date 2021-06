Podpise za odstranitev deponije komunalnega blata bo okoljskemu ministru predal Janković

Civilna iniciativa Zalog v Ljubljani je zbrala že skoraj 900 podpisov krajanov in krajank, ki od Mestne občine Ljubljana in okoljskega ministra zahtevajo takojšnjo odstranitev deponije komunalnega blata, ki ga podjetje ML Surovine kopiči kar na prostem. Po vseh aferah in divjih odlagališčih komunalnega blata, ki smo jim bili priča v zadnjih treh tednih na številnih lokacijah po Sloveniji, je prišlo na dan, da bi moralo podjetje ML Surovine po nalogu inšpekcije že 20. januarja odstraniti blato, a se ni zgodilo nič. Ljubljanski župan Zoran Janković je krajane pozval, naj počakajo do petka, ko bo osebno predal podpise okoljskemu ministru in mu prenesel zahteve. Sami pa pričakujejo takojšnjo odstranitev brez zavlačevanja.

icon-expand