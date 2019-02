'Ljudem bi se morala smiliti. Nisem vedela, v kaj se spuščam'

Britanska najstnica, ki se je pred leti prostovoljno pridružila IS, je v intervjuju za britanski Sky News dejala, da bi se morala britanski javnosti smiliti, saj ob odhodu v Sirijo ni vedela, v kaj se spušča. Odvetnik njene družine je medtem sporočil, da je 19-letnica rodila dečka, oba pa se počutita dobro.

Družinski odvetnik Mohammed Tasnime Akunjee je povedal, da so bili obveščeni o rojstvu otroka. "Še vedno nimamo neposrednega stika s Shamimo, a upamo, da bomo kmalu vzpostavili komunikacijo in potrdili zgoraj navedeno," je še dejal. Britanski Sky News pa je danes objavil ekskluziven intervju z britansko najstnico, v katerem ta pojasnjuje, da britanska vlada ne poseduje nobenih dokazov, ki bi potrdili, da je njen prihod nazaj v domovino nevaren za Britance. Kot je dejala, naj bi bila v Siriji le gospodinja, ki je večino časa preživela v hiši. Čeprav je vedela, da ekstremisti izvajajo obglavljenja in usmrtitve, se ji to ni zdelo nič spornega, saj naj bi jo podučili, da islam to dovoljuje.

Zdaj mlada mamica prav tako ne vidi razloga, zakaj bi ji sina britanske oblasti ob prihodu v domovino odvzele. "Nikoli nisem storila ničesar nevarnega. Nikoli nisem izvajala propagande. Nikoli nisem ljudi spodbujala, da pridejo v Sirijo," je dejala in ob tem poudarila, da bi se morala ljudem smiliti. "Nisem vedela, v kaj se spuščam."

Ji bodo britanske oblasti dovolile vrnitev v domovino? Britanska javnost medtem ni navdušena nad morebitno vrnitvijo najstnice v Veliko Britanijo. Kot je za BBC povedal kulturni sekretar Jeremy Wright, bo morala najstnica odgovarjati za svoja dejanja, je pa za zdravje in varnost njenega otroka bolje, da se vrne domov. Britanski pravosodni minister David Gauke je za Sky News predtem izrazil bojazen, da vlada ne more prepovedati podpornici Islamske države Shamimi Begum, da bi se vrnila v domovino. Kot je poudaril, vlada ne more "izbrisati" njenega državljanstva. "Očitno moramo ravnati znotraj moči, ki jih imamo. Dejstvo je, da ne moremo narediti ljudi brezdržavnih," je dejal Gauke. To je sicer v nasprotju z besedami notranjega ministra Sajida Javida, ki je napovedal, da vlada ne bo oklevala pri preprečitvi vrnitve najstnice. V petek je sicer družina najstnice britanske oblasti pozvala, naj dekletu dovolijo, da se vrne. Dodali so še, da je njen, takrat še nerojeni otrok, popolnoma nedolžen in da ima le ta pravico odraščati v mirnem in varnem okolju.

Shamima Begum je pred štirimi leti skupaj z dvema najstnicama pobegnila od doma in se odpravila v Sirijo. FOTO: Metropolitanska policija