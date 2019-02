Noseča podpornica Islamske države se iz Sirije želi vrniti domov

19-letnica je ena od 39.000 pribežnikov v sirijskem begunskem taborišču Al Hawl. Vas Baghus, v kateri je do zdaj živela z nizozemskim možem, je zapustila pred dvema tednoma. Razlog za odhod in željo po vrnitvi v domačo Veliko Britanijo je njen še nerojeni otrok.

Shamima Begum, Kadiza Sultana in Amira Abase , nekdanje dijakinje britanske šole Bethnal Green, so februarja 2015 pobegnile v Sirijo. Kadiza je umrla v bombnem napadu, Amirina usoda ni znana, noseča Shamima pa se zdaj želi vrniti domov.

Od leve proti desni: Kadiza Sultana, Amira Abase in Shamima Begum.

Življenje kot iz propagandnega videa

Ko je Shamima pred štirimi leti prispela v sirsko Rako, je skupaj z ostalimi bodočimi nevestami živela v skupni hiši. "Ob prihodu sem se prijavila za poroko z angleškogovorečim borcem, starim med 20 in 25 let," je pojasnila novinarju britanskega Timesain dodala, da je bila že po desetih dneh poročena s 27-letnim Nizozemcem, ki je prestopil v islam. Rodila sta se jima dva otroka, dom so si ustvarili v manjši vasici Baghus na vzhodu Sirije.

Življenje v Raki, enem zadnjih ozemelj v lasti Islamske države, je opisala kot dobro. "Bilo je življenje, kot ga prikazujejo na propagandnih videih,"je dejala in dodala, da je občasni bombni napadi niso motili. Prav tako je ni motilo, ko je v smeteh našla odrezano glavo sirskega borca. "Bil je sovražnik islama. Razmišljala sem le o tem, kaj bi ta borec naredil muslimanskim ženskam," je pojasnila.

Novinarju je dejala tudi, da nikakor ni več nespametno 15-letno dekle, kakršno je bila, ko je pred štirimi leti prišla v Sirijo. "Nikakor ne obžalujem prihoda sem,"mu je zagotovila.

Strah za otroka razlog za vrnitev

Vendar pa se je sedaj odločila, da bi imel njen še nerojeni otrok boljše možnosti v Veliki Britaniji. Pred nekaj meseci je namreč izgubila oba otroka. Prvorojenka je umrla, še preden je dosegla starost dveh let, drugorojenec pa je zaradi bolezni in podhranjenosti umrl pri le osmih mesecih. Shamima je dejala, da v bolnišnici niso imeli razpoložljivih zdravil, prav tako jim je primanjkovalo medicinskega osebja.

Strah za tretjega otroka je glavni razlog, da se je odločila vrniti v Veliko Britanijo, pa čeprav brez moža, ki se je ob odhodu iz Baghusa predal sirskim borcem. "Če nič drugega, bo poskrbljeno vsaj za njegovo zdravje," je povedala in dodala, da je pripravljena narediti vse, da bi se lahko vrnila domov in s svojim otrokom živela mirno življenje.