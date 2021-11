Podražitev hrane: jabolka dražja za kar 35 odstotkov

Položnice so višje, obisk trgovine je dražji, ogrevanje je dražje, obisk bencinske črpalke tudi. Vse se draži. In to precej. Kaj se dogaja, kje so cene najbolj narasle in kje še bodo? V rubriki Dejstva so se zakopali v številke in podatke. Ne zgolj nafta in bencin, tudi cene hrane, pijače, prevoznih sredstev, nepremičnin in še marsičesa so višje. Kje smo do sedaj občutili največje podražitve?