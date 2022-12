Hrana povprečno dražja za 20 odstotkov: ljudi, ki potrebujejo pomoč, vedno več

Zadnje podražitve so najbolj prizadele najrevnejše, saj se je hrana v povprečju podražila za kar petino. Zdenko Podlesnik, pooblaščenec za projekt Donirana hrana, pravi, da je vse več lačnih: "Na žalost je povpraševanje po hrani vedno večje."

S projektom Donirana hrana, v katerem sodeluje pet največjih trgovcev s hrano, na leto zberejo dobrih 1000 ton hrane. Gre za neoporečno, zdravo in varno hrano za zaužitje, ki bi sicer končala v košu za smeti. Podlesnik komentira: "Bistvena številka je, da s to akcijo pomagamo od 10 do 11 tisoč osebam, kar pa ni malo. Vsekakor je žalostno, da moramo to početi, vendar pa to delamo z veseljem." K akciji so pristopili tako trgovci kot tudi zaposleni, ki svoj prosti čas, ko se trgovine že zaprejo, namenijo pripravi paketov. Ne smemo pa pozabiti številnih prostovoljcev, ki pakete prevzamejo in jih razdelijo med pomoči potrebne še isti večer ali naslednje jutro.

Akcija deluje v več kot 30 različnih mestih po Sloveniji. Eno izmed mest so tudi Radlje ob Dravi, kjer z donirano hrano oskrbujejo približno 90 svojih občanov. Gregor Likar, direktor Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi, pravi, da je osnovni cilj akcije pomagati ljudem, ki potrebujejo pomoč. Likar pojasnjuje delovanje akcije: "Določeni prihajajo v center po hrano, določenim pa hrano na lokacijo dostavljamo mi, ker sami nimajo te možnosti. In prav dostava nam je v preteklosti predstavljala največji izziv.'' V Radljah ob Dravi ustreznega vozila namreč niso imeli vse do trenutka, ko so jim na pomoč z donacijami priskočili lokalni gospodarstveniki. Med njimi sta tudi Sandi Markon iz stroka.si in Jože Čas iz Hmeljarstva Čas, ki želita pomagati lokalnemu okolju in verjameta, da bo zavod vozilo uporabljal zato, da pomaga ljudem, ki so pomoči potrebni. V prihajajočem letu se pričakuje, da bodo potrebe po takšni in drugačni pomoči še večje.