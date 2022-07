Podražitve ogrevanja opazne tudi poleti

Ne dražijo se samo računi za ogrevanje, za kar 60 odstotkov so v samo zadnjih 12 mesecih poskočile cene običajnih radiatorjev, ki nas ogrevajo pozimi. Te cene nismo dvignili trgovci, ampak proizvajalci, razlaga Jošt Remih , zaposlen v družinskem podjetju Remih Design, ki se z ogrevalnimi sistemi ukvarja že 30 let. Opozarja: "Cena za klasičen radiator za običajno sobo, nekje 15 do 20 m2, je bila pred letom dni približno 150 evrov, medtem ko je ta cena danes že krepko čez 200 evrov."

Čeprav se ravnokar borimo z vročinskim valom, naključnim mimoidočim misli že uhajajo na jesen in zimo, ko bodo računi za ogrevanje spet visoki. Mnenja ljudi o trenutni draginji so po večini enotna: "Smo malo razočarani nad vsem skupaj, ampak kar je, je, ne moremo nič narediti." Nekateri se s krizo spopadajo s humorjem: "Če ne bo šlo, se bomo pa malo bolj oblekli, pa bo šlo."

In to je samo cena radiatorja, kje so stroški storitve, v katero sodi montaža, pa si kot potrošniki ne upamo zamišljati. Dodaja še: "Večino radiatorjev se kupi v povezavi s storitvijo, z menjavo. Precej težje je kupiti izdelek in potem iskati izvajalca, ki bo to lahko izvedel."

Remih sicer pravi, da v njihovem podjetju cene storitve niso višali, kljub vsemu pa je vse skupaj za potrošnika veliko dražje, kot je bilo. "Zamenjava radiatorjev danes v nekem klasičnem dvosobnem stanovanju, kjer potrebujemo pet do šest radiatorjev, je precej višja, kot je bila pred letom dni," še pravi.

Podražitve in visoke cene električne energije v tem trenutku občutijo predvsem stanovalci v večstanovanjskih objektih, ki za skupne prostore plačujejo tarife za poslovni odjem. V ljubljanski občini so tudi številni javni objekti, ki so pred podražitvijo za tri mesečno porabo električne energije plačevali od 1,2 do 1,3 milijona evrov, sedaj je strošek narasel na kar šest milijonov evrov. Ker v to kategorijo sodijo tudi šole in vrtci, se poraja vprašanje, če se bodo podražitve prelile na pleča staršev. Vendar je ljubljanski župan Zoran Janković obljubil, da v letošnjem letu kljub višjim stroškom ne načrtujejo dviga cen programov javnih vrtcev.

O blaginji smo se pogovorili tudi z Barbaro Novinec, ravnateljico ljubljanskega vrtca Galjevica: "Beležimo izredno visoko povišane stroške plina, medtem ko se je elektrika zelo malo dvignila. In pa dejansko beležimo dvig stroškov prehrane znotraj javnih naročil, ki jih imamo po posameznem sklopu." Dodaja še: "Kar se tiče neposrednega plačila stroškov energentov, to ni direktno breme posameznega vrtca in zaenkrat to pokriva MOL."

Dražijo se tudi plinske jeklenke. Iz družbe Petrol so nam sporočili, da cena 10-kilogramske plinske jeklenke danes znaša slabih 30 evrov, pred podražitvijo, ki je bila 5. maja, pa je maloprodajna cena enake 10-kilogramske jeklenke znašala skoraj 28 evrov.