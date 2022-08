Podražitve povsod po Evropi, ne samo pri nas

Že vse poletje se nekateri norčujejo iz priporočil vlade Roberta Goloba, kako se hladiti in pri tem tudi nekaj varčevati in misliti še na podnebje. Največ posmeha je bila deležna temperatura, največ 25 stopinj Celzija v prostorih javne uprave. Ukrepe sprejemajo povsod po Evropi, v Španiji je meja 27 stopinj poleti in 19 pozimi, ko je govora o javnih stavbah, postala obvezna in ne le priporočljiva. V Franciji morajo trgovine po zaprtju ugašati luči v izložbah, v Nemčiji ponoči ne bodo več osvetljevali kipov in muzejev, na nekaterih kopališčih pa ni več tople vode za prhanje.