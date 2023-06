Podražitve v Mariboru zaradi gradbenih projektov?

So za luknjo v občinski blagajni mariborske občine krivi veliki gradbeni projekti? Dejavnosti sociale, športa in kulture naj bi namreč prejele zgolj del od zneska, ki je zanje predviden v proračunu, ne ve se pa niti, kdaj. Na drugi strani pa veliki, več milijonov evrov vredni gradbeni posegi. Brv čez Dravo ob obstoječem mostu, več milijonov evrov za dober kilometer kolesarske poti in prenova Lenta, ki bi že morala biti končana, pa ni. In vse to gostincem povzroča še dodaten izpad dohodkov.