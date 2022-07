Podražitve vplivale tudi na višje cene počitniških varstev

Poletne počitnice so že tukaj, a že preden so potrkale na vrata, so se številni starši, ki otrokom ne morejo zagotoviti varstva, medtem ko so v službi, spraševali, kje in komu pustiti otroka v varstvo. K sreči imamo v Sloveniji pester program počitniškega varstva, kjer se otroci zelo zabavajo. Jahanje, plavanje, različne delavnice so le ene izmed številnih aktivnosti, ki otrokom popestrijo teden ali dva, ko so na počitniškem varstvu, starši pa so lahko v službi brezskrbni. Cene počitniških varstev se gibljejo od 80 do 200 evrov na teden, odvisno od programa, a v luči vseh podražitev so se tudi počitniška varstva letos nekoliko podražila.