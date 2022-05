V javnosti še vedno odmeva smrt 36-letnega moškega iz Maribora, ki ga je njegova pet let mlajša partnerica zabodla z nožem, nato pa je med potjo do bolnišnice izkrvavel in povzročil še prometno nesrečo. Policija je že v nedeljo zvečer na kraju zločina odvzela prostost 31-letnici, ki je osumljena uboja. Po intenzivni kriminalistični preiskavi je v torek policija stopila pred kamere in podala nekaj informacij.