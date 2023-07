Del nevihte z močnim vetrom se je s severne Primorske pomaknil nad Notranjsko, osrednjo Slovenijo in se usmeril proti Dolenjski, Kočevskem in Beli krajini. Gasilske ekipe so že ponoči s cestišč, objektov, vozil in telekomunikacijskih vodov odstranjevale večje število podrtih dreves ter še čez dan prekrivale odkrite strehe stanovanjskih, gospodarskih, kmetijskih, industrijskih in poslovnih objektov. Kje je bilo po državi najhuje?