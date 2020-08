Posledice neurja: zalite kleti, podrto drevje, odkrite strehe

Le 15 minut je trajalo, da sta močan veter in močno deževje razdejala slovensko Istro. V Piranu so sunki vetra dosegli celo 122 kilometrov na uro. Potrgalo je telefonsko in električno napeljavo, zato so bili mnogi prebivalci brez elektrike. Veter je lomil in ruval drevesa, odkrival strehe, porušil je številne dimnike. Nemalo težav je povzročila tudi meteorna voda, ki je zalivala ceste in kleti. Največ škode je neurje povzročilo bolnišnici Valdoltra in v kampih, nemalo težav je povzročilo tudi na notranjsko-kraškem. Za skoraj celotno Slovenijo pa je ponovno razglašen oranžni alarm.

