Podvig, ki vzame sapo: Dunking Devilsi in akrobacije 360 metrov nad tlemi

Akrobatska skupina Dunking Devils komentarje, da so nori in nenormalni, sprejema kot komplimente. Nor pa je bil tudi njihov zadnji podvig. Povzpeli so se namreč na najvišji dimnik v Evropi, 360 metrov visok objekt v Trbovljah, na vrhu pa izvajali akrobacije in celo jogo, pri čemer so nastali osupljivi posnetki.

Vzpon je potekal v okviru projekta RUK v sodelovanju z raziskovalnim laboratorijem DDTlab, energetsko družbo Trbovlje in pin plesalcemIztokom Kovačem. S 360-stopinjskim videom vzpona se bo DDTlab tako predstavil na največjem mednarodnem festivalu intermedijske umetnosti na svetu Ars Elektronika, ki poteka od 9. do 13. septembra. Trboveljski dimnik na svetovni ravni po velikosti prekaša le šest dimnikov. Graditi so ga pričeli leta 1974, dokončali pa so ga dve leti kasneje. Svoje poslanstvo je opravljal do konca leta 2004, ko je prenehala z obratovanjem premogovna termoelektrarna. Na vrh so se akrobati odpravili sredi noči, vzpon pa je trajal tri ure, so zapisali v sporočilu za javnost. Na dimnik se je sicer povzpelo vseh 17 članov ekipe, a je glavna vloga v videu pripadla akrobatoma Janu Žnidaršiču in Matevžu Pogačarju. Fanta sta na robu dimnika namreč izvajala stoje in prevale, Jan pa je na vrhu zaplapolal tudi kot človeška zastava. icon-expand Podvig Dunkin Devils FOTO: Kanal A "Čeprav sem bil privezan, je bila to ena izmed bolj strašnih stvari, ki sem jih kadarkoli naredil, zato sem zelo ponosen, da sem premagal svoj strah. Ponosen sem tudi na prevale, ki sva jih izvajala z Matevžem,"je o vragolijah v zraku povedal Žnidaršič. Vzpon je kot težko izkušnjo opisal tudi akrobat Maks Veselko. "Seveda je bilo med podvigom prisotnega tudi nekaj strahu - čeprav smo bili vsi varovani, me je najbolj skrbelo, da bi kdo med sprehajanjem padel z roba. Kljub vsem varnostnim ukrepom v takšnem okolju ostaja veliko neznank,"je povedal. Za varnost je bilo sicer dobro poskrbljeno, saj so po navedbah akrobatov na vrh prinesli skoraj 100 kilogramov opreme, ki je zajemala varovalno, plezalno in snemalno opremo. Za dodatno varnost sta poskrbela tudi člana Gorske reševalne službe Jezersko.