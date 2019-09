V nedeljo praznujemo dan vrnitve Primorske k matični državi, a da ne bi kdo v Ljubljani na ta zgodovinski dan pozabil so Primorci v sklopu kulinaričnega dogodka na Pogačarjevem trgu pokazali vse, kar imajo dobrega ponuditi. In kot se za Ljubljančane spodobi, so se na vrnitev Primorcev v prestolnico odzvali tako kot se za takšno ponudbo spodobi, pojedli in popili so vse dobrote.