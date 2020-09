Pogačarjeva rumena majica na dobrodelni dražbi za mlade športne talente

Zgodovinska Dirka po Franciji in zmaga Tadeja Pogačarja pa je lepo sovpadla z deseto obletnico Botrstva. Ta tudi letos z dobrodelno dražbo zbira sredstva za razvoj mladih športnih talentov. Kolegi z Vala 202 so takoj stopili v akcijo in Tadeju slekli rumeno majico, ki jo je Nejc Jemec prinesel tudi v naš v studio. Kdor ga želi imeti v spomin na zgodovinsko dirko, lahko še vedno sodeluje na dražbi.